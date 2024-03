Violenza domestica a Terracina | picchia la compagna e poi gli danneggia l’auto | uomo in arresto

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 14 marzo 2024) Episodio dinel territorio di: primala, poi gli. Inun. I Carabinieri intervenuti nel caso di– Ilcorrieredellacitta.comEpisodio dinel territorio di. Unè stato protagonista di un’aggressione alla propria, scaturita durante una violenta lite. Il soggetto, non contento di averto la donna, avrebbe scatenato la sua furia anche sulmobile della vittima. Chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per non far degenerare ulteriormente la ...