Violentata fuori da discoteca a Milano | arrestato un 23enne

Violenta una ragazza di 18 anni fuori da una famosa discoteca di Milano e poi la lascia su una panchina: arrestato: Indagato un giovane di 23 anni rintracciato dalla Squadra mobile della polizia. Avrebbe caricato la diciottenne di peso sulla sua auto e avrebbe abusato di lei ...ilgiorno

