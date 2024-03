Vincite non riscosse che stanno per scadere | i codici dei 6 campani fortunati e distratti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 14 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ caccia ai 71 vincitori che non hanno ancora riscosso il premio da 10mila euro vinto nel corso delle tre estrazioni speciali di ‘New Year’s Show’ di SuperEnalotto SuperStar. Tre concorsi speciali che si sono tenuti tra il 28 e il 30 dicembre del 2023 che hanno assegnato ben 900 premi. In tanti sigodendo la cifra ma per qualcuno, invece, non è così, forse perchè non si è accorto di aver vinto oppure, peggio ancora, si sarà disfatto del tagliando senza averlo controllato. Di questi 71, sei sono ina e conviene fare un controllo approfondito perchè la data di scadenza si avvicina ed è tassativa. I termini, infatti, parlano di 90 giorni da quello successivo alla pubblicazione del Bollettino ufficiale e, quindi in questo caso sono 27,28 e 29 marzo, a seconda del giorno in cui è stata fatta la giocata. Biglietti in ...