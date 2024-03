Villetta distrutta dai ladri | razzia e 15mila euro di danni | “Devastate porte e armadi”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 14 marzo 2024) Rimini, 14 marzo 2024 – “Hanno portato via tutto quello che potevano. Orologi, gioielli. Si sono presi perfino un braccialetto e una collanina d’oro di mia figlia, che avevano un valore affettivo. Non terrò più oggetti di valore a casa". Manuel Nanni, imprenditore di Viserba con un lungo passato di gestore e pr nei locali, è un fiume in piena dopo il furto subito. "Ici hanno spaccato dueper entrare. Hanno aperto la cassaforte con un flessibile, spostato glie spaccato alcuni cassetti. Hanno perfino danneggiato il cancello elettrico, per impedirci di entrare a casa nel caso fossimo rientrati quando loro erano ancora ’al lavoro’". Il furto è avvenuto un mese fa, la sera del 9 febbraio, ed è stato subito denunciato da Nanni alla polizia. "Il giorno dopo è venuta a casa nostra anche la scientifica, per fare i rilievi. ...