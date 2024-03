Video intimo rubato e condiviso da calciatori e dirigenti | licenziata una dipendente della Roma

(Di giovedì 14 marzo 2024) La donna aveva prestato a un giocatore il suo cellulare per una telefonata. Lui, però, ha spiato la gallery e, quando ha trovato il filmatocoppia in intimità, lo ha diffuso

Roma , 14 marzo 2024 – Una Dipendente della Roma licenziata per “incompatibiltà ambientale” dopo che un suo video intimo col fidanzato avrebbe fatto il giro di Trigoria . Un video rubato alla ... (quotidiano)

