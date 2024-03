Video hard del sindaco Pd sposato e con figli? Clamoroso | chi viene rinviato a giudizio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ricordate il sexy scandalo che tempo fa ha sconvolto Santa Marinella, tranquilla cittadina del litorale laziale? IlPietro Tidei, esponente di spicco del Pd del Lazio, ufficialmente coniugato e con prole, era stato “pizzicato” in atteggiamenti molto intimi negli uffici del comune. In sintesi: intratteneva rapporti sessuali con un paio di signore nella sede del municipio dove la procura di Civitavecchia aveva piazzato ben 12 microtelecamere a seguito di un'inchiesta per corruzione scaturita da una denuncia del medesimo Tidei. La notizia, ora, è che ieri il gup hail consigliere comunale Roberto Angeletti e sua sorella Bruna, poliziotta in pensione. L'accusa per i due è revenge porn, per avere diffuso (anche ai giornali) il filmino a luci rosse che ritraeva ilTidei impegnato con le ...