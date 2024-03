VIDEO – Griezmann insulta Sanchez dopo il rigore di Atlético Madrid-Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 14 marzo 2024)non ha partecipato ai rigori di, perché sostituito al 106? per il secondo tempo supplementare. Ma si è comunque fatto notare durante la serie finale, perché spunta undove. L’EPISODIO – Rigori di, terza conclusione. Va Alexis, calcia malissimo, para Jan Oblak. Esultano – inevitabilmente – i giocatori in panchina con Diego Pablo Simeone. Fra questi Antoine, sostituito nel corso della partita. E le immagini che arrivano dalla Spagna sono eloquenti, col francese che si lascia andare a un insulto: «Es un cagón el chileno», la frase che non ha certo bisogno di traduzioni. Questo il ...