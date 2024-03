Video arresto | legale | violenza come Usa

(Di giovedì 14 marzo 2024) 10.55 Dopo le immagini dell'di Modena in cui un giovane viene fatto salire su un'auto dei Carabinieri con spintoni e pugni, ladel 23enne guineano commenta la vicenda: "Se una persona si oppone a un controllo legittimo va contenuta,non picchiata.A Modena mai vista una cosa simile, solo nei filmati Usa". Il giovane,regolare in Italia,non aveva con sé i documenti chiesti a un controllo. Invitato a seguire in caserma i militari,si era opposto. Convalidato l'per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamenti,è stato liberato

