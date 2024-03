VIDEO – Addio Champions League | rammarico! | TG Flash Inter-News

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il TG di.it torna anche in questa stagione, in formato! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14 con notizie, rassegna stampa, ultime di campo, curiosità e altro ancora. Ecco il punto sulla giornata nerazzurra in. TG NERAZZURRO ? Niente da fare per l’, che ieri è uscita dallaper mano dell’Atletico Madrid. Rigori fatali per i nerazzurri, in una partita finita 2-1 nei 120? (compresi i supplementari). Il gol di Dimarco ad inizio partita è stata solamente un’illusione perché dopo appena un minuto è arrivato il pareggio di Griezmann e poi a quattro dal termine Depay a rimesso la qualificazione in equilibrio con la rete del sorpasso. Ai rigori, decisivi gli ...