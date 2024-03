Video a luci rosse rubato a calciatore | club di A caccia dipendente

(Di giovedì 14 marzo 2024)ad un, ildi Serie A non ha potuto fare altro se nonre la propriaDopo dieci anni la sua avventura con il, come, è terminata con un licenziamento. Motivo? “Incompatibilità ambientale“, almeno questo è quello che ha fatto sapere la società. Una vicenda raccontata da “Il Fatto Quotidiano”. Anche se, a dire il vero, c’è più di qualcosa che non torna. In primis perché l’exdelè stata vittima di “revenge porn“. La società in questione è l’A.S. Roma. Protagonista di questo racconto un giocatore della Primavera dei giallorossi.di A...

In questi ultimi due giorni nella casa del Grande Fratello, da quando Beatrice è stata nominata ufficialmente prima finalista, gli altri inquilini hanno cominciato a discutere tra di loro come ... (webmagazine24)

Una ragazza che lavorava per l’A.S. Roma da circa dieci anni è stata licenziata per «incompatibilità ambientale». Ma nella storia che oggi racconta Il Fatto Quotidiano c’è qualcosa che non torna. ... (open.online)

Escursionista di 23 anni scivola in un dirupo e perde la vita nel Reggino – Video: Il corpo del giovane è stato recuperato in località Ghorio di Roghudi dal personale elisoccorritore dei Vigili del fuoco ...corrieredellacalabria

Tragedia in Aspromonte, escursionista di 23 anni scivola in un dirupo e muore FOTO | Video: Tragedia in Aspromonte. Un escursionista di 23 anni è scivolato in dirupo ed è morto: l'incidente è avvenuto a Ghorio di Roghudi. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Melito ...reggio.gazzettadelsud

Loano, scippatore ruba una borsa: arrestato, ecco il Video shock: Il 23enne, rintracciato e arrestato la scorsa notte nel Comune di Loano, è stato accompagnato in carcere in attesa di giudizio, indagato per una rapina aggravata e quattro episodi di scippo messi a ...primocanale