Viaggio nella Valle dello Stubai | in Austria

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 14 marzo 2024) Quello che stupisce è il silenzio. Una meravigliosa assenza di rumori che avvolge la, in, raggiungibile in meno di un’ora dal passo del Brennero. Imboccata la, il paesaggio è spettacolare. I paesi, cinque in tutto (Neustift, Fulpmes, Telfes, Mieders e Schönberg) sono disposti a una quota che non supera mai i mille metri. Attraversata dal fiume Ruetz e circondata da cime altissime, l’ampiaè chiusa da un vero gioiello: il ghiacciaioil più grande comprensorio sciistico su ghiacciaio del Paese. Una garanzia per poter trascorrere, in stagioni sempre più calde, divertenti giornate sfrecciando sulle piste. ...