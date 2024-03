Viaggio fra jazz e pop in compagnia di pianoforte e voce

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) Untra le sonorità dele del pop, fra brani rivisitati in chiave acustica, guidati da un duo. È il concerto che animerà domani alle 20 il palco del centro culturale teatro OppArt di via Giovanni da Sovico: a esibirsi sarà il duo formato dalla cantante Chiara degl’Innocenti, con la suacalda dai toni soul, e dal pianista Lorenzo Livraghi, con il suo tocco raffinato e avvolgente. Prenotazioni a [email protected] . Per info 039.90.08.448. Gli appuntamenti con la musica al teatro OppArt proseguiranno poi venerdì 22 con un concerto lirico dedicato ai personaggi femminili e alle eroine dell’opera, e che avrà per protagonisti il soprano Sofia Maria Riva e il pianista Francesco Parravicini. F.L.