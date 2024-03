Viaggio al centro delle sette

(Di giovedì 14 marzo 2024) Quattro milioni di italiani sono vittime di personaggi carismatici come di organizzazioni occulte che manipolano le menti per trarre profitti economici o sessuali. In certi casi si arriva anche alla morte. Ma allo Stato mancano gli strumenti per intervenire. Esiste un’Italia dell’Occulto. È un Paese invisibile, che si muove fra abusi sessuali ed economici, si nutre di manipolazione mentale e nella segretezza prospera. Si tratta di un’Italia che - secondo una stima - tocca fra vittime e famigliari più di quattro milioni di nostri connazionali, e arriva alla ribaltacronache soltanto quando una denuncia scuote gli animi o - come nel tragico caso di Altavilla Milicia, dove hanno perso la vita una giovane donna e i suoi due figli - il sangue macchia il silenzio. «Appena Giovanni Barreca ha confessato di aver ucciso per liberare dai demoni i suoi famigliari, ...

Fuorisalone 2024: a Milano il Viaggio di Samsung tra uomo e tecnologia: In occasione della Milano Design Week a Le Cavallerizze di scena Newfound Equilibrium, una visione ispiratrice di un futuro migliore ...businesspeople

New Delhi. Il racket delle reclute indiane: «Attirati in Russia con finti impieghi»: Una notizia che è stata diffusa contemporaneamente al rastrellamento che il 7 marzo ha coinvolto numerose agenzie di Viaggio e ha portato allo scoperto il racket delle reclute, 180 in una sola agenzia ...avvenire

Cinque chiese europee che non tutti conoscono, per le quali vale la pena prenotare un Viaggio: Non solo Venezia, Roma e Parigi: ecco cinque chiese in Europa che vi faranno venire voglia di prenotare un Viaggio per visitarle ...it.euronews