Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2024 ore 20 | 30

(Di giovedì 14 marzo 2024)DEL 14 MARZOORE 13:20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUMGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE REGIONALI. AD ALATRI SONO IN CORSO LAVORI DI SCAVO E POSA CAVI IN FIBRA OTTICA IN ALCUNE STRADE COMUNALI: FINO AL PROSSIMO 2 MAGGIO ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA MADONNA DELLA SANITA’, VIA DEL GIARDINO E ALTRE STRADE INTERESSATE DAI CANTIERI, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. SULLA STRADA REGIONALE DI SORA FINO AL 27 MARZO CHIUSO PER LAVORI IL TRATTO DAL KM 15+100 AL KM 15+300 ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO IN LOCALITÀ FOSSO DEL NIBBIO NEL COMUNE DI ALVITO: GLI INTERVENTI SI SVOLGONO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ IN FASCIA ORARIA DIURNA TRA LE 7 E LE 17, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO DA ERICA TERENZI ...