Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2024 ore 10 | 30

(Di giovedì 14 marzo 2024)DEL 14 MARZOORE 10:20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA SALARIA ANCORA CODE PER LAVORI TRA MONTEROTONDO SCALO E SANTA COLOMBA NELLE DUE DIREZIONI. CI SPOSTIAMO A SUD, SULL’OSTIENSE INCIDENTE E CODE ALTEZZA GIARDINO DIIN DIREIZONE DEL RACCORDO ANULARE. MIGLIORATA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE: CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA. IN ESTERNA SI RALLENTA CON CODE TRA LA DIRAMAZIONE SUD E TIBURTINA. FILE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA E TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO; RALLENTATA LA LINEA ORTE-FIUMICINO AEROPORTO PER GUASTO AD UN TRENO NEI PRESSI DI SETTEBAGNI. DA ERICA TERENZI ...

G7 a Verona: centro blindato, ministri in Gran Guardia. Muoversi in città: ... via dietro Anfiteatro, via Interrato Torre Pentagona, via dei Mutilati, via Roma, via Adua, vicolo ...

A Savigliano domenica c'è la Fiera di primavera: oltre 250 bancarelle nel centro storico: Anche la viabilità cittadina cambierà per la Fiera. Domenica, dalle 5 alle 21, saranno chiuse al ... Via Pylos (eccetto residenti), Via Muratori (eccetto residenti), C.so Roma, Via Danna, Via S. Pietro ...