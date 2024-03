Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2024 ore 09 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 14 marzo 2024)DEL 14 MARZOORE 09:35 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA SALARIA CODE PER LAVORI TRA MONTEROTONDO SCALO E SANTA COLOMBA NELLE DUE DIREZIONI. CI SPOSTIAMO A SUD, SULL’OSTIENSE INCIDENTE E CODE ALTEZZA GIARDINO DIIN DIREIZONE DEL RACCORDO ANULARE. ANCORA FORTI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE: CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E CENTRALE DEL LATTE. SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA FILE PER INCIDENTE TRA LA CASILINA E L’APPIA. ALTRO INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA, LE FILE TRA LA DIRAMAZIONE SUD E NOMENTANA. ALTRE CODE SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA MA PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA E PROSEGUENDO TRA LA-FIUMICINO E LAURENTINA. FILE ANCHE SUL ...