Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2024 ore 07 | 30

(Di giovedì 14 marzo 2024)DEL 14 MARZOORE 07.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO GIÀ PIUTTOSTO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IN CUI SI CONCENTRANO GLI SPOSTAMENTI PER LE ATTIVITA’ LAVORATIVE MA VEDIAMO LA SITUAZIONE NEL DETTAGLIO: RALLENTAMENTI E CODE SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E SANTA COLOMBA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. SULLA TIBURTINA SI RALLENTA IN DIREZIONETRA SETTECAMINI E IL RACCORDO ANULARE. INCIDENTE SULLA PRENESTINA: CONSEGUENTI CODE ALL’ALTEZZA DI PONTE DI NONA NELLE DUE DIREZIONI. CI SPOSTIAMO A SUD, SULLA PONTINA DOVE SI VIAGGIA A RILENTO TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA SEMPRE VERSO. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ...