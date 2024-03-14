Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2024 ore 07 | 30

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VIABILITA 13 MARZO ORE 1905 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA RIMAMENDO IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE ... (romadailynews)
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
"Il territorio chiama Abbiamo dimostrato di saper agire": ... in passato vicepresidente e assessore regionale ai trasporti, viabilità e comunicazioni nella ... Anche con Roma abbiamo un ottimo filone, insomma. Al Congresso provinciale, inoltre, abbiamo ospitato ...
A Savigliano domenica torna la Fiera di primavera, modifiche alla viabilità: Anche la viabilità cittadina cambierà per la Fiera. Domenica, dalle 5 alle 21, saranno chiuse al ... Via Pylos (eccetto residenti), Via Muratori (eccetto residenti), C.so Roma, Via Danna, Via S. Pietro ...