Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2024 ore 07 | 30

Viabilità Roma

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a romadailynews©

Fonte : romadailynews
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2024 ore 07:30 (Di giovedì 14 marzo 2024) Viabilità DEL 14 MARZO 2024 ORE 07.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO GIÀ PIUTTOSTO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO IN CUI SI CONCENTRANO GLI SPOSTAMENTI PER LE ATTIVITA’ LAVORATIVE MA VEDIAMO LA SITUAZIONE NEL DETTAGLIO: RALLENTAMENTI E CODE SULLA SALARIA TRA FONTE DI PAPA E SANTA COLOMBA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. SULLA TIBURTINA SI RALLENTA IN DIREZIONE Roma TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO ANULARE. INCIDENTE SULLA PRENESTINA: CONSEGUENTI CODE ALL’ALTEZZA DI PONTE DI NONA NELLE DUE DIREZIONI. CI SPOSTIAMO A SUD, SULLA PONTINA DOVE SI VIAGGIA A RILENTO TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA SEMPRE VERSO Roma. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ...
Leggi tutta la notizia su romadailynews

Notizie Correlate

  • Viabilità Roma

    VIABILITA 13 MARZO ORE 1935 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTYENSO TRA Roma FIUMICINO E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA ... (romadailynews)

  • Viabilità Roma

    VIABILITA 13 MARZO ORE 1935 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTYENSO TRA Roma FIUMICINO E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA ... (romadailynews)

  • Viabilità Roma

    VIABILITA 13 MARZO ORE 1905 CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA RIMAMENDO IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE ... (romadailynews)

Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral

"Il territorio chiama Abbiamo dimostrato di saper agire": ... in passato vicepresidente e assessore regionale ai trasporti, viabilità e comunicazioni nella ... Anche con Roma abbiamo un ottimo filone, insomma. Al Con­gresso provinciale, inoltre, abbiamo ospitato ...

A Savigliano domenica torna la Fiera di primavera, modifiche alla viabilità: Anche la viabilità cittadina cambierà per la Fiera. Domenica, dalle 5 alle 21, saranno chiuse al ... Via Pylos (eccetto residenti), Via Muratori (eccetto residenti), C.so Roma, Via Danna, Via S. Pietro ...

Video di Tendenza

Video Viabilità Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.