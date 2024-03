Via al restyling della caserma | Più funzionale

(Di giovedì 14 marzo 2024) Sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria alladei carabinieri. Nelle scorse settimane, l’Amministrazione aveva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’edificio di via Pecchenini. Dopo una prima fase di valutazione tecnica, si sono definiti gli interventi che interesseranno soltanto le parti maggiormente ammalorate. Ad esempio, all’esternopalazzina si sta lavorando per la sistemazione di partepavimentazione del cortile e per il muro di contenimentozona a verde già esistente. All’interno, invece, si sta procedendo con la sostituzione di nove infissi e si andrà poi a rifare completamente i due terrazzi del primo piano: massetto, isolamento, impermeabilizzazione, scarichi e pavimentazione. Il cantiere ha ...

Da domani al 25 marzo l’ufficio postale di Maleo sarà chiuso per lavori di ristrutturazione. La corrispondenza che non sarà consegnata sarà recuperabile all’ufficio postale di Codogno. La si potrà ... (ilgiorno)

La piscina Fiammetta al restyling. Il via al cantiere entro fine mese: Un paio di giorni fa è stato approvato il verbale di validazione del progetto, dopo la variante in corso d’opera: le imprese coinvolte nell’operazione da oltre 8 milioni di euro complessivi dovranno f ...lanazione

Lazio, Romagnoli a Lotito: 'Non vado in ritiro, mandami pure via. Le promesse...' Arriva la replica: Che caos in casa Lazio. Eliminata dalla Champions League, sconfitta in casa in campionato dal`Udinese, la società biancoceleste ha vissuto ieri le improvvise dimissioni.calciomercato

Stroncone si riscopre con il percorso delle mura castellane: taglio del nastro in arrivo. restyling da un milione: centro storico, oltre che di un marciapiede panoramico lungo Via dell’Orno. A completare l’opera, la realizzazione ex novo dell’illuminazione di tutta la cinta muraria, oltre a quella del percorso.umbria24