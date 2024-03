“Vi devo dire cosa ha fatto la mia avversaria | mai successo” | il bellissimo messaggio di una tennista

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 14 marzo 2024) Lacolombiana Maria Fernanda Herazo ha scritto un lungo post sui social per far conoscere a tutti ilgesto della cilena Daniela Seguel durante la partita che hanno giocato in un torneo: "Non mi è mai capitato in una partita da professionista e non soavreinella stessa situazione".