Verso Slavia Praga-Milan | Stefano Pioli lancia Musah | vi spiego il perché della scelta

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 14 marzo 2024) Perha sceltodal primo minuto unache spiga poco prima di scendere in campo… Pochi minuti e sarà tempo di, gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Nel pre-partita è intervenuto ai microfoni di Sky l’allenatore dei rossoneri,, che ha provato a immaginarsi come sarà l’inizio di partita alla Fortuna Arena. Il tecnico emiliano ha poi spiegato il motivo per cui abbia scelto di schierare titolare Yunuse di lasciare in panchina inizialmente l’olandese Tijjani Reijnders. Con l’ex Valencia in regia ci sarà Yacine Adli. In attacco nessuna novità, In difesa, ...