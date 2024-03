Verso Napoli-Inter | Marcolin | “Non penso che i nerazzurri…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 14 marzo 2024) Dario, ex calciatore (anche del) e opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Marte Sport Live” su Radio Marte. “è la sfida tra le due deluse dalla Champions ma è una partita che comunque la squadra partenopea sa come affrontare, se torna a giocare come sa. Nonche l’sia demoralizzata dal ko con l’Atletico Madrid, perché è uscita ai calci di rigore e la prestazione l’ha fatta anche ieri”. Se ci fosse il miglior… “Ci vuole sicuramente il migliorper fare punti. Può vincere? In assoluto gli azzurri di quest’anno fanno fatica, però nei valori tecnici ha la possibilità di fare il blitz. In linea generale quest’anno la squadra azzurra ha suonato la musica dello scorso anno raramente. Per ...