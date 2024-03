Verso la Coppa Italia | la Fortitudo di Caja è al gran completo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Dopo una giornata supplementare di riposo, laha ripreso ieri gli allenamenti in vista della Final Four diin programma sabato e domenica a Roma. Nella semifinale di sabato, in programma alle 20,45, la formazione di Attilioaffronterà l’ambiziosa Trapani, mentre nell’altra gara Forlì se la vedrà con Cantù, con le vincenti che si sfideranno poi domenica nella finalissima che assegna il secondo titolo della stagione, dopo ladi Lega già nella bacheca di Trapani. Per il weekend nella Capitale, coachdovrebbe avere a disposizione tutti gli effettivi, anche se c’è da gestire qualche acciacco di lunga o di recente data. Sta bene anche capitan Matteo Fantinelli che già domenica era stato il migliore di una Effe che è andata a corrente alternata, con ...