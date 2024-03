Verso Giugliano-Benevento | buono il dato della prevendita per i tifosi giallorossi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 14 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 98 i biglietti acquistati fino ad ora daiper la trasferta al “De Cristofaro” contro ilin programma sabato alle 20:45. Laper i supporter ospiti si chiuderà venerdì alle 19 e potrebbero essere circa 250, alla fine, i sostenitoriStrega sugli spalti in un match decisivo nell’economiastagione, soprattutto per consolidare il secondo posto e tenere a debita distanza Avellino e Picerno che inseguono la squadra di Auteri con quattro punti di ritardo. Il Gos non ha previsto misure restrittive per iche possono acquistare i tagliandi sia on line tramite il circuito Etes e sia nelle rivendite autorizzate al costo di 12,50€, inclusa la ...