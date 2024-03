Vernia | Il mio show? Un toccasana per l’umore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 14 marzo 2024) "Mio padre mi diceva sempre: ‘Giovà, tu tieni la capa fresca’ perché non riuscivo mai a pensare alle cose serie. E ancora oggi è cosi". Parola di Giovanni, comico e conduttore radiofonico che sta girando l’Italia con lo spettacolo teatrale “Capa Fresca”, per la regia di Giampiero Solari e Paola Galassi, prodotto da VentiDieci e Top Agency. Loricco di satira, musica e sorprese arriva a Firenze domani (ore 21) al Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall)., il detto napoletano “Capa Fresca” è il titolo del suo spettacolo: perché questa scelta? "Perché sono sempre pronto a guardare la parte divertente in tutto ciò che mi circonda, vivo ogni occasione per divertirmi e sdrammatizzare. E in questoc’è tutto questo. È pieno di follia, è unper. La ...