Vergogna in Europa League | gol assurdo annullato ad Azmoun in Brighton-Roma | VIDEO

(Di giovedì 14 marzo 2024)sono in campo per il ritorno degli ottavi di finale di. La gara di andata si è conclusa sul netto risultato di 4-0 e la squadra di De Rossi è chiamata a gestire il netto vantaggio. Emozioni già nei primi minuti e ritmi altissimi. La squadra di De Zerbi prova a schiacciare gli avversari ma senza grossi risultati. La gara si sblocca al 23? con un gol bellissimo diin mezza rovesciata. L’arbitro annulla clamorosamente il gol per un fallodell’attaccante della. Poi il vantaggio di Welbeck. COME SI FA AD ANNULLARE QUESTO GOL STAVI A 2 METRI DA LUILO HA LETTERALMENTE ANTICIPATO COL PIETE E LUI FISCHIA GIOCO PERICOLO DOPO CHE LA PALLA ENTRA IN PORTA QUESTO ARBITRO È PIÙ RITARDATO DI TAYLOR E GIL ...

EUROPA LEAGUE - Slavia Praga-Milan 1-3: rossoneri ai quarti, ma Maignan va ko

Jurasek firma la rete della bandiera. Il Milan, grazie all'1-3 rifilato allo Slavia Praga, si qualifica ai quarti di finale di Europa League. Ma per Stefano Pioli, allenatore dei rossoneri, arriva ...areanapoli

Graziani: "Il Napoli ha il migliore in Europa". Forse non aveva torto: Ma forse non solo d'Europa, ma di tutto il mondo. Lobotka è un calciatore davvero spettacolare". Stanislav Lobotka, anche in una bruttissima stagione come quella attuale per il Napoli, ha comunque ...areanapoli

L'Europa si impegna per un futuro più verde: la nuova direttiva sulle case green: Un anno esatto è stato necessario per arrivare alla versione definitiva della direttiva europea sulle case green. Questa proposta, adottata dal Parlamento europeo dodici mesi fa, è stata sottoposta al ...informazione