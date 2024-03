Vento forte | sisma | maremoto | gli studi ancora mancanti sui rischi per il Ponte sullo Stretto Cosa dice la relazione del comitato di esperti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il? “Da approfondire”, perché pare sia un pericolo previsto dal progetto definitivo del. È quello che emerge dal documento delscientifico, consegnata assieme alladi aggiornamento ai ministeri competenti, ai Comuni, alle Regioni, al Wwf e al parlamentare dell’Alleanza Verdi-Sinistra Angelo Bonelli, che in Aula alla Camera ha incalzato il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, nel question time alla Camera. Ladei 9del, nominato dal governo, è lunga 53 pagine: dentro c’è l’approvazione all’unanimità del progetto ma si trova anche una serie di raccomandazioni che svelano come moltissimi valori per la stabilità dell’opera sianoda ...