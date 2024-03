Veneto | assessore Zaia | con candidato Fdi Lega alle Regionali sola

(Di giovedì 14 marzo 2024) Roma, 14 mar. (askanews) – “Se il partito della premier, Fratelli d’Italia dice noi o noi e basta, noi dobbiamo andare al voto da soli senza gliati di Centrodestra. Costruiamo un’anza con la lista, la listache già esiste da moltissimi anni più una lista autonomista veneta e vinciamo di sicuro sia contro il resto del Centrodestra sia contro Pd eati”. Lo afferma ad Affaritaliani.it l’allo Sviluppo Economico della regione, esponente storico della, Roberto Marcato all’indomani della bocciatura a Palazzo Madama del terzo mandato i presidenti di regione che stoppa al momento la ricandidatura di Lucanel 2025 alla presidenza del. “Devo dire – dice Marcato- che non ...

In Veneto curati 3000 pazienti all'anno per disturbi alimentari: Nel Veneto questo è realtà: dalla proposta iniziale di interventi ... una vera piaga sociale che coinvolge non solo il singolo ma intere famiglie - spiega l'assessore alla Sanità e alle Politiche ...msn

Firmato il Protocollo d’Intesa: al via l’elaborazione del PATI dei Colli: Nella splendida cornice di Villa dei Vescovi a Torreglia, patrimonio FAI, ieri il Vicepresidente della Provincia di Padova Daniele Canella ha firmato insieme ai Sindaci dei Comuni dell’ambito territor ...padovanews

Marcato, 'se Fdi vuole presidenza Veneto Lega vada da sola': Lo afferma ad Affaritaliani.it l'assessore allo Sviluppo Economico del Veneto Roberto Marcato, alla richiesta di un commento rispetto alla possibilità che alle prossime elezioni nella Regione Fdi ...ansa