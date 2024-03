Vaticano | Papa | qualcuno sperava morissi

(Di giovedì 14 marzo 2024) 8.15 Il Corsera anticipa i passi salienti di "Life.La mia storia nella Storia",l'attesa autobiografia di Francesco.88 anni di vita, l'infanzia, la gioventù, la formazione, l'amore e la fidanzata, la guida dei gesuiti, ilemerito Ratzinger, il soglio di Pietro. Storia di vita intrecciata ai grandi eventi della Storia, da Hiroshima alla pandemia. "Ratzinger è stato usato contro di me", afferma Francesco. E "inc'è chiche.Non mi chiamerò maiemerito". Dimissioni? "Non vedo condizioni per una rinuncia".

Si chiama Life. La mia storia nella Storia L’autobiografia di Papa Francesco . Uscirà il 19 marzo in Europa e in America con HarperCollins e Jorge Mario Bergoglio l’ha scritta insieme a Fabio ... (open.online)

Il Corriere è il primo quotidiano al mondo a poterne anticipare i passi salienti: «Ratzinger è stato usato contro di me. Qualche sinistrino in Argentina mi accusò di complicità con la dittatura. Ho ... (corriere)

Sono trascorsi undici anni dal momento in cui Jorge Mario Bergoglio, con il suo ?buonasera? in Piazza San Pietro annunciava un pontificato tutto nuovo, all'insegna... (leggo)

Papa Francesco, l'autobiografia: «In Vaticano qualcuno aspettava la mia morte. Non sarò emerito. Le dimissioni Ho ancora molti progetti»: Papa Francesco afferma nella sua autobiografia che in Vaticano c’era chi aspettava la sua morte: «Qualcuno era più interessato alla politica, a fare campagna elettorale, pensando quai a un nuovo ...leggo

L'intervento di Pietro Parolin sulla questione ucraina: La recente crisi in Ucraina ha portato alla ribalta il ruolo del Vaticano e, in particolare, del Segretario di Stato, Pietro Parolin. Quest'ultimo, noto per la sua riservatezza e per la sua attenzione ...informazione

L’autobiografia di Papa Francesco: «C’è chi in Vaticano sperava che morissi. Non mi chiamerò mai Papa emerito»: I nonni parlavano piemontese; per questo il piemontese è stata la mia prima lingua madre» (Vatican News) Nonna Rosa e nonno Giovanni, con il figlio Mario — il padre del Papa —, sarebbero dovuti ...corriere