Varese non trema e centra le semifinali di IhL Feltre travolta 5-1 | sabato inizia la serie con Appiano A Como non riesce la rimonta contro Pergine

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) Che il vento fosse cambiato si era già capito dopo la "manita" messa a segno in gara-4. E nella sfida decisiva, con il sostegno del proprio pubblico,non hato. I Mastini hanno travoltoghiaccio per 5-1 staccando un soffertissimo pass per ledi IhL. Una partita mai in discussione, con i campioni in carica che hanno ipotecato il successo già nel primo parziale concluso avanti di tre reti a firma di Tilaro, Piroso e Majul (MvP della serata). I gialloneri hanno poi dilagato nel secondo tempo coi gol di Mazzacane e Pietroniro, inframezzati dal punto della bandiera dei veneti., considerata la favorita per il titolo, è sopravvissuta in unata malissimo con due sorprendenti ko. Il momento di svolta si è materializzato con la ...