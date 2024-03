Valeriani Pd | “Un anno di immobilismo e politiche clientelari La Giunta Rocca è tutta da bocciare”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 14 marzo 2024) Dall’arrivo dellaguidata da Francesconel Lazio è passato ormai un. Massimiliano, consigliere regionale del Pd, qual è il suo giudizio dall’opposizione? “Il giudizio è fortemente negativo, perché gli atti prodotti da questa amministrazione sono pochissimi. Si è dedicato solo al sottobosco della politica, senza nessun provvedimento degno di questo nome. L’unico di rilievo è il ripristino del sistema sanitario di 11 anni fa, con grande attenzione al privato e venendo rimessa in discussione la centralità pubblica. Tanti mesi sono stati persi per reclamare più pazienza vista la situazione finanziaria ereditata, ma in realtà è una situazione che si conosce da 15 anni. L’aspetto inquietante è che ogni amministrazione nel primoimposta leper poi ...