Vaccino Covid | pastori americani hanno costretto i fedeli a fare le iniezioni

Burioni torna a parlare di Vaccino Covid . Su X ovviamente, luogo nel quale passa le sue giornate, e lo fa prendendo in esame uno studio su Heart, prendendo come al solito in giro i 'no-vax'. Lo ... (ilgiornaleditalia)

Vaccino Covid, Burioni: "Ha ridotto infarti, trombosi, miocarditi e pericarditi", il web: "Sta alla medicina come Calenda alla politica": Burioni torna a parlare di Vaccino Covid. Su X ovviamente, luogo nel quale passa le sue giornate, e lo fa prendendo in esame uno studio su Heart, prendendo come al solito in giro i 'no-vax'. Lo studio ...informazione

Scuola edile, al via gli screening contro l’epatite: Partirà sabato 16 marzo, presso la Scuola Edile della Provincia dell'Aquila, il progetto pilota per la prevenzione dell’epatite.laquilablog

Falsi vaccini Covid, l’Ausl Romagna revoca la convenzione a un medico: L’Ausl Romagna ha revocato la convenzione con Mauro Passarini, il medico di base finito al centro di una maxi inchiesta per centinaia di false vaccinazioni contro il Covid-19 (tra i suoi ... nei guai ...livingcesenatico