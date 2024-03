Vaccino Covid | l' epidemiologo Kulldorff cacciato da Harvard | Medici favorevoli a lockdown e restii a criticare Fauci per paura di non fare carriera - VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 14 marzo 2024) L'Martin, recentementedaperchè in tempi non sospetti si schierò contro iindiscriminati e il, spiega come succedeva a molti suoi colleghi: "Sicuramente c'è stata molta autocensura: la maggior parte dei miei colleghi epidemiologi erano