Usare il computer Windows come router Wi-Fi

(Di giovedì 14 marzo 2024) Se ilè connesso via cavo o tramite Wi-Fi possiamo trasformare il PC in un vero e proprio, fornendo connettività wireless a tutti i dispositivi presenti nella stessa stanza o sullo stesso piano, senza doverun range extender. Questo è utile in diversi scenari, per esempio se non abbiamo connessione wifi e non vogliamo o non possiamola connessione dati del telefono, si può connettere a internet lo smartphone tramite PC. LEGGI ANCHE -> Connettere 2 PC in wifi per condividere internet o file 1) Hotspot Wi-Fi su11 Su11 possiamo attivare l'hotspot Wi-Fi premendo WIN+I sulla tastiera o premendo con il tasto destro sul menu Start e premendo su Impostazioni. Nella finestra che si aprirà portiamoci nel menu Rete e ...

Di nuovo in fila dopo la pandemia da Covid: code lunghissime in uffici Anagrafe e Asl: A restare a lungo in attesa sono soprattutto gli anziani, che hanno scarsa dimestichezza con la tecnologia e non sanno sbrigare le proprie pratiche nella pubblica amministrazione attraverso il Cie e l ...unionesarda

Generazione Z non sa Usare il computer: troppo abituata agli smartphone/ Non capiscono le cartelle: La Generazione Z non sa Usare il computer perché è troppo abituata agli smartphone e ha difficoltà a comprendere le cartelle, ma è un fenomeno del tutto normale I giovani della generazione Z non sanno ...ilsussidiario

La Gen Z non sa Usare il pc, ma non è un problema: Di conseguenza, si legge su The Verge, «mentre la maggior parte dei professori di oggi è cresciuto senza Usare le funzioni di ricerca su telefoni o computer, gli studenti di oggi non hanno mai vissuto ...editorialedomani