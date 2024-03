Usa | proteste pro-Gaza contro Biden

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 14 marzo 2024) 2.35 Decine di manifestanti pro-si sono radunati vicino al quartiere generale della campagna dia Milwaukee, in Wisconsin, in attesa dell'arrivo delpresidente americano. "Joe il genocida, se ne deve andare", urlavano sventolando bandiere palestinesi. E ancora: "sei un bugiardo, vogliamoil cessate il fuoco". Secondo i giornalisti al seguito, il presidente ha registrato due interviste radio, una per Black Information Network e un'altra per Wnov che andranno in onda giovedì mattina negli Stati Uniti.