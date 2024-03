Urso | confronto con Corea del Sud sulle piattaforme digitali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Tra gli incontri a margine della ministeriale Industria, Tecnologia e Digitale del G7, a Verona, per il ministro Adolfoanche un incontro con Jean Koh, presidente della Commissionena. "Abbiamo avuto - spiega - unsullo stato di attuazione del memorandum of understanding volto a intensificare la cooperazione tra Italia edel Sud nei campi della scienza e della tecnologia spaziale, recentemente sottoscritto tra i nostri due Paesi. È emerso inoltre il reciproco interesse a potenziare la nostra cooperazione nei campi della microelettronica e del quantum computing, per sostenere l'innovazione e la trasformazione digitale delle nostre imprese".