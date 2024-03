Uomini incappucciati | spranghe | bastoni contro i sindacalisti Si Cobas di Prato | basta con l’inferno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Seano, Comune di Carmignano. Usman, autista impiegato presso la Acca Srl, torna a casa dal lavoro. Ad attenderlo ci sono duecon il volto coperto da caschi e armati di. Lo aggrediscono. Interviene il collega, anche suo coinquilino, li mette in fuga. Usman ne esce con tre giorni di prognosi per la bastonata ricevuta. Usman è un delegato sindacale dei SI. Da tempo, purtroppo, ciò che a lui è accaduto rappresenta la “normalità” per gli operai della Acca (tre stabilimenti tra Firenze,e Seano), azienda a conduzione cinese che si occupa di logistica e trasporto per il comparto pronto-moda e distribuisce nei mercati europei i capi di abbigliamento prodotti nel distretto pratese. Usman, picchiato cinque giorni fa, è il sesto operaio atteso sotto casa e attaccato nell’arco di pochi mesi. Alcune ...