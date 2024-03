Uomini e Donne | Tina l’ha stroncato! Il pubblico non ci crede

(Di giovedì 14 marzo 2024), cos’è successo al trono Over e Classico:! Ilnon ciNell’ultima puntata di, trasmessa su Canale5, il centro studio è stato animato da momenti di tensione, rivelazioni sorprendenti e confronti accesi tra i protagonisti della trasmissione. In particolare,Cipollari ha avuto una discussione con un cavaliere, esprimendosi senza peli sulla lingua! Scopriamo insieme cos’è successo durante la trasmissione. Grande Fratello anticipazioni giovedì 14 Marzo: nomination e sondaggi televoto. Chi verrà eliminato?Trono Over: Gemma Galgani dà una chance a Claudio La dama del trono over, Gemma Galgani, ha ...

Non riesco proprio a comprendere perché Gianni Sperti si ostini a mettere sullo stesso piano Mario Cusitore e Pierpaolo Siano (sia per quanto riguarda le segnalazioni arrivate sul loro conto, sia ... (isaechia)

Qual è il sesso debole Cosa dicono i dati sulla salute: È la scienza, nello specifico, a confermare che per quanto riguarda la salute le Donne vivono meglio degli Uomini, a parità di uno stile di vita sano e bilanciato. Ma scopriamo insieme perché.altovicentinonline

Il premio Nobel Nadia Murad. «Stupri come arma di guerra. Non sono stata l'ultima»: La ex schiava dell'Isis, ora attivista per i diritti delle Donne, racconta la sua tragica vicenda e come la pace debba passare attraverso l'azione delle Donne ...avvenire

“Sei solo mia”: la differenza tra possesso e amore: “I peggiori nemici delle Donne: tra dipendenza affettiva e stereotipi di genere”, Roberta Bruzzone a Cosmodonna.iltitolo