Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 14 03 24

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ma si può passare unaINTERA dia parlare dei panni che deve stirare Tiziana Riccardi o delle foto del suo profilo Instagram? Ma che razza di nuova tortura è questa? Ma a noi che ce frega? Ma questa discussione doveva durare al massimo 10 minuti, siamo davvero così a corto di argomenti che abbiamo dovuto trascinarla per un’ora? No, davvero, io allibita, cioè ogni cinque minuti pensavo ‘vabbè, ora passano ad altro‘, ‘vabbè, adesso finisce‘ e di cinque minuti in cinque minuti siamo arrivati alla storia del cane Bac (a proposito, adottatelo! Adottateli tutti! Non comprate i cani, prendeteli al canile, non spendete niente e loro vi renderanno ricchi con la loro riconoscenza eterna, lo dico per esperienza diretta!). Anyway, visto che praticamente non si è parlato di altro sono costretta a dire la mia anche io, e ...