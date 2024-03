Uomini e Donne | Arianna Cirrincione risponde a chi l’accusa di esporre troppo la figlia sui social

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 14 marzo 2024)e Andrea Cerioli sono da poco diventati genitori per la prima volta della piccola Allegra. La coppia, nata sotto gli occhi indiscreti di, si sta godendo a pieno questo momento delicato e felice della loro nuova vita famigliare. E ogni tanto condividono qualche attimo di questa con i fan che ormai li seguono quotidianamente. Proprio ieriha risposto a qualche curiosità dei follower, in primis sul fatto che la pupa sia stata cercata o meno: Non è arrivata inaspettatamente, nel senso che è stata cercata e voluta. Ma non ci siamo programmati un momento preciso. Dopo aver dato consigli alle mamme che stanno per dare alla luce il loro primo figlio/a,ha poi svelato come è la nuova vita da mamma e soprattutto com’è Andrea in questo nuovo ...