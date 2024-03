Uomini e Donne | Alessandro Vicinanza esce allo scoperto | “Pazzo di lei” | niente da fare per Roberta

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 14 marzo 2024)Di Padua deve mettersi l’anima in pace, per lei non c’è nulla daè uscitosono stati i protagonisti indiscussi di, il celebre show condotto da Maria de Filippi. Hanno vissuto una relazione tormentata costellata da addii e ritorni molto intensi. Hanno discusso molto soprattutto agli albori della loro storia, per questo in molti ad un certo punto avevano perso le speranze che tra loro potesse sbocciare l’amore.si dichiara, ma non a(Fonte Witty Tv) cityrumors.itInvero anche la sensuale dama di Cassino aveva deposto le armi, abbandonando addirittura lo show per cercare di dimenticare ...