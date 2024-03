Ungheria alla Corte di Milano | Marchesi deve stare in cella qua

(Di giovedì 14 marzo 2024) Gabriele, il coindagato di Ilaria Salis e ai domiciliari in Italia,essere consegnato ein carcere in. E' questo il senso della risposta fatta pervenire dProcura di Budapestd'Appello diche aveva chiesto alle autorità ungheresi di verificare la possibilità di "strumenti" alternativi al mandato d'arresto europeo, come i domiciliari in Italia, sospendendo la consegna. Solo con la "sua consegna e l'arresto", scrive la Procura dell', "sarebbe possibile garantire" che"sia a disposizione delle autorità" e sia presente in particolare "agli atti procedurali"

