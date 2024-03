Ungheria a Italia | consegnate Marchesi

(Di giovedì 14 marzo 2024) 15.32 Gabriele,il coindagato di Ilaria Salis che è ai domiciliari in, deve essere consegnato e stare in cella in. Lo scrive la Procura di Budapest alla Corte d'Appello di Milano,che aveva chiesto di valutare misure diverse dal mandato di arresto europeo e sospeso la consegna diPer l', solo "con la consegna e l'arresto sarebbe possibile garantire che l'indagato sia a disposizione delle autorità".Accusato di lesioni aggravate "potenzialmente letali", rischia da 2 a 24 anni di carcere.

