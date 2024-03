Under 16 serie c Perazzi e Drudi nell’undici di Arrigoni

(Di giovedì 14 marzo 2024) Sono partiti entrambi dal primo minuto ieri Eliae Pietronei novanta minuti amichevoli che la rappresentativa16 diC ha giocato e vinto ieri contro i pari età dell’Inter. Una bella giornata per il portiere e il difensore del settore giovanile del Rimini. Partita divertente e spettacolare quella che si è disputata in terra lombarda tra le due compagini. Già nella prima frazione di gioco entrambe le squadre sono andate in rete. Al minuto 11 vantaggio per la selezione diC con Giugliano, subito ripresa, però, dai nerazzurri con il gol di Moressa. Nella seconda frazione ancora più gol. Ad aprire le danze ci pensa Orlacchio, numero dieci interista, che porta in vantaggio i suoi in avvio di ripresa. La rappresentativa di Lega Pro, però, non demorde. D’Elia s’inventa uno ...

