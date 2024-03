Under 15 Serie C La squadra di Beretta vola e l’Academy viene travolta

(Di giovedì 14 marzo 2024) Travolgente Rimini nel derby con la San Marino Academy del campionato15 diC (7-0). Marcature multiple di Fabrizio Frati (doppietta) e di Illuzzi (tripletta). In gol anche Odino e Alessio Frati. Rimini: Mugellesi; Ciaroni, Odino (48’ Celli), Vichi, Arseni, Biagioni (43’ Sammaritani), Pensalfini (48’ Mambelli), Fulvi (65’ Bartolucci), Illuzzi (43’ A. Frati), Casadei (65’ Giovagnoli), F. Frati (48’ Paganini). A disp.: Costantini, Boscherini. All.:. San Marino Academy: Canarecci (70’ Azzouine); Muccioli, Battazza (70’ Berardi), Carloni (43’ Pala), Stefani (61’ Guidi), Giuccioli, Partisani (70’ Balsimelli), Cervellini (43’ Forte), Marra (61’ Gheno), Ciacci, Raschi. All.: Magnani.15C. Girone B (22ª giornata): Rimini-San Marino 7-0, Legnago-Mantova 1-3, Lumezzane-Arzignano ...

L’ Under 16 di Serie C del Rimini frena bruscamente sul campo della Triestina terza della classe (3-0). Un tris senza diritto di replica per la squadra di mister Masolini. Rimini: Perazzi (31’ st ... (sport.quotidiano)

Biancorossi a riposo, come da calendario, nella domenica in cui i vicini Under 17 di Serie C della San Marino Academy lasciano tutto sul campo di casa contro il Lumezzane (4-2). Le reti di Marani e ... (sport.quotidiano)

Under 16: Genoa-Parma 1-0: (da StadioTardini.it) – 8^ Giornata del Girone di Ritorno del Campionato Nazionale Serie A & B Under 16, domenica 10 marzo 2024, sul campo in - ParmaPress24 ...parmapress24

Bf Porcari: al via i play-off di Serie C e la seconda fase dei campionati giovanili: Serie C. Porcari fa parte di un girone a 4 con Prato ... Vedremo come andrà sul campo, a cominciare dalla prima sfida, domenica 17 alle 18.30 al Palasuore contro Prato. Under 19. Si gioca per la Coppa ...lagazzettadilucca

Serie D, Città di Gallipoli-Gelbison: tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti: Gallipoli Calcio comunica che nel match Gallipoli - Gelbison, valevole per la 27° giornata del campionato di Serie D / Girone H (calcio di inizio ... L'ingresso sarà gratuito unicamente per gli Under ...lecceprima