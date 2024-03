Under 14 e 13 professionisti I ragazzi di Piazzale del Popolo ne segnano sei al Fiorenzuola

Giornata da zero punti per le formazioni Under 14 professioniste di casa nostra. Il Rimini ha lasciato tutto il bottino sul campo della Reggiana (2-1). Sotto di due gol nei primi 20 minuti, i ... (sport.quotidiano)

Tornano in campo dopo il lungo stop gli Under 14 di Rimini e San Marino Academy, ma è un ritorno a secco contro Parma e Sassuolo. Under 14 professionisti (13ª giornata): Reggiana-Fiorenzuola 3-1, ... (sport.quotidiano)