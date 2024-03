Una “scossa“ al teatro Manzoni Gli anni ’60 | il gospel e la solidarietà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) I 18 Lions club Monza e Brianza in prima fila per la. “Peace makers: diamo unaai nostri cuori. Un pomeriggio di pace!“. È il titolo dello spettacolo che i Lions hanno organizzato per domenica 17, alle 16.30 al, invitando tutti ad attivare i “peace makers“ del proprio cuore, in favore della Coopertiva la Meridiana e in particolare a sostegno delle persone malate di Sla e in stato vegetativo, ospiti di Progetto SLAncio (la struttura ad hoc adiacente alla casa di riposo San Pietro in viale Cesare Battisti) e al service Lions “La forza di uno sguardo“. "È un concerto voluto dai Lions di Monza e Brianza - spiega Roberto Oggioni, del club Monza Parco, organizzatore della serata - perché la musica è intrattenimento e veicolo di. Non è stato facile scegliere ...