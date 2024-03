Una rivoluzione durata nove mesi. I calcoli sballatissimi del calcio saudita

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 14 marzo 2024) Anche i ricchissimi a un certo punto devono fare i conti con i soldi che ci sono, o meglio sono rimasti. Va a finire sempre così quando si fanno male ie non si tiene in considerazione il fatto che spesso non tutto ciò che viene studiato a tavolino si realizza. Il credere che un fatto A debba per forza determinare lo scenario B, senza nemmeno considerare la possibilità che invece si realizzi lo scenario C era, secondo il filosofo Émile Boutroux, la lampante dimostrazione dell’idiozia del positivismo. Le società della Saudi Professional League hanno applicato il peggio del positivismo al. Eppure i patti erano chiari: un anno fa il fondo sovrano dell’Arabiaaveva assegnato ai club un budget triennale per far rendere attrattivo il campionato. Le società hanno dato il via a una campagna ...