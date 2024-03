Una maglia | una storia … il Gubbio 1989-90 | da Sauro Pugnitopo all’episodio di San Francesco e di “Fratello Lupo”

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ladel-90 Dopo un po’ di Campania, questa settimana ci spostiamo nella bellissima e verdeggiante Umbria, per raccontare di una storica edelCalcio, risalente alla stagione-90. Ricordiamo che ilvanta anche un’esperienza in serie B nella stagione 2011-2012, risultando in quella stagione la squadra umbra più importante (con Perugia e Ternana rispettivamente in quarta e terza serie) oltre ad essere l’unico club umbro a militare finora in cadetteria insieme alle squadre dei due capoluoghi. FronteNumero Ladel-90: caratteristiche Si tratta di una bellissima e iconicadella squadra eugubina, ...

Sarah , durante il daytime di Amici 23, si è confidata con la sua insegnante in merito alla maglia del Serale ... (comingsoon)

Michael Ijemuan Folorunsho è pronto a prendersi la SSC Napoli . Il centrocampista dell’Hellas Verona è di proprietà del club azzurro e in questa stagione sta offrendo delle prestazioni ... (dailynews24)

Improta: "Il Napoli ha perso contro una squadra di ragazzini. La verità su Lindstrom": Gianni Improta, ex calciatore che ha indossato anche la maglia del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ... c’è tanto rammarico. Abbiamo perso contro una squadra di giovanissimi, che per quanto ...areanapoli

Salernitana, in tre per il posto di Kastanos e Manolas recuperato: Il centrocampista, squalificato, potrebbe essere sostituito da uno tra Basic, Martegani e Gomis. Dubbi anche in difesa ...calciolecce

Verona: rientra Dawidowicz in difesa: Al centro della difesa dovrebbe rientrare Dawidowicz, fuori in Salento perchè squalificato, mentre davanti si giocano una maglia di titolare Noslin e Swiderski. In mezzo, infine, la coppia Duda-Serdar ...ansa