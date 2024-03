Una gioia immensa ai rigori Altra impresa dei baby rossoneri In semifinale per il secondo anno dopo aver battuto il Real Madrid

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Un traguardo record nella storia rossonera, frutto della coesione di un gruppo di giocatori amalgamati perfettamente da un tecnico giovane ma già esperto: il Milan Under 19 ha scritto una nuova pagina nel libro del club battendo ieri pomeriggio aiildi Arbeloa, nel match valido per i quarti di finale di Youth League. Semifinali raggiunte, dunque, per ilconsecutivo, sotto lo sguardo del dt Moncada, del ds D’Ottavio e del Responsabile del Settore Giovanile Vergine: un bis mai accaduto prima arrivato grazie a una prestazione di carattere che ha permesso al Diavolo, passato in svantaggio al Puma House of Football sul penalty trasformato da Gonzalo (fallo di Nsiala), di rimontare grazie a uno strepitoso Raveyre tra i pali e al guizzo geniale di Diego Sia. L’1-1 si è ...