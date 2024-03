Una fattura falsa su 5 nel settore dei carburanti GdF | alto rischio frodi Iva

(Di giovedì 14 marzo 2024) Audizione in commissione Finanze alla Camera nell’indagine conoscitiva sull’evasione Iva e accise nei

Aumento annuo dell’EBIT pari al 14,6%; solido afflusso di ordini per 1,5 miliardi di dollari USA, con una crescita annua del 21% MUMBAI, India–(BUSINESS WIRE)– “Le solide performance operative in ... (seriea24)

Audizione in commissione Finanze alla Camera nell’indagine conoscitiva sull’evasione Iva e accise nei carburanti (ilsole24ore)

Accumulavano crediti d'imposta: corsi di formazione mai svolti: Sotto la lente d'ingrandimento vi è ora un'azienda bresciana specializzata nel settore delle consulenze che avrebbe emesso una fattura fittizia di 40mila euro per corsi effettuati al personale che di ...padovaoggi

Fatture false per 39 milioni, sequestri di beni a due persone legati ad una "cartiera" nel Parmense: I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Parma hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Parma, su richies ...gazzettadiparma

Fatture false per 39milioni di euro: sequestrati beni a due società “cartiere”: di più di cento imprese dislocate in numerose province del territorio nazionale che avrebbero utilizzato gli illeciti servizi di produzione di false fatture per ottenere indebiti profitti, a ...parmapress24